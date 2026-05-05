Benyamin rompe el silencio y habla de lo que realmente sintió por Karol en Exatlón México

La salida de Bentymain el pasado domingo ha sido una de las más dolorosas de la recta final de Exatlón México, pero también una de las más polémicas y comentadas, pues a lo largo de más de 32 semanas los fanáticos y deportistas de la novena temporada han shipeado al joven exmiembro de la escuadra Roja con su compañera Karol.

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Ante este creciente rumor, Benyamin, por fin, rompió el silencio y habló abiertamente sobre su relación con la atleta Roja. Durante su participación dentro del podcast, El Otro Lado de los Realities. Chicken y Diana, fueron claros al hablar con el exparticipante de la novena temporada, al preguntarle sobre si llegó a sentir algo por Karol tras meses juntos.

¿Qué fue lo que dijo Benyamin sobre sus sentimientos por Karol?

Ante esta situación, Benyamin confesó que ya sabía sobre el chippeo y declaró que, al contrario de lo que todos parecieran creer, con Karol siempre fueron amigos, y siempre lo tuvieron claro. Ante eso, Chicken fue insistente y preguntó por qué la cabeza del joven atleta cruzó que le gustaba Karol. El joven atleta declaró que “no”, que tanto él como su compañera jamás tuvieron pensamientos y mucho menos, una charla sobre intentar llevar su relación de amistad a otro nivel, dejando en claro que solo son amigos.

Reacciones de los fans

Ante lo ocurrido, los fans no tardaron en hacerse presentes, pues para muchos, la relación de amistad que mantenían Benyamin y Karol dentro de la novena temporada era mucho más que eso. No obstante, es ahora que el atleta resolvió la duda.

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