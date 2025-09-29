Contenido exclusivo Exatlón México

Exatlón México | Los atletas están listos para escribir la historia en la temporada más desafiante Exatlón México Exatlón México | “Los sueños se cumplen”: Thaily Suárez lista para inspirar en la novena temporada de Exatlón México Exatlón México Exatlón México | Ella Bucio: La perseverancia que promete brillar en la novena temporada de Exatlón México Exatlón México Exatlón México | Edna Carrillo: Con corazón y fuerza, está lista para conquistar cada reto Exatlón México Exatlón México | Luis Avilés: “Vengo a romper mis límites” Exatlón México Exatlón México | Karol Rojas : “Quiero dejar lo mejor de mí” Exatlón México Exatlón México | “Dejaré el corazón en cada circuito”: La promesa de Alex Sotelo Exatlón México Exatlón México | César Villaluz: “Mi motor para darlo todo es mi familia” Exatlón México Exatlón México | Andrea Álvarez supera su lesión y está lista para darlo todo Exatlón México Exatlón México | Karen Núñez llega con fuerza para vencer sus miedo Exatlón México Ver más