Exatlón: Novia de Heber Gallegos reacciona a tristeza del atleta. (VIDEO)

Fue en la emisión de ayer de Exatlón México cuando Briseida y Paulina dieron a conocer que la tristeza impera en el campamento rojo, especialmente en Heber Gallegos.

“Estamos aquí, no apagadas, porque creo que el día de hoy ni Bris ni yo nos encontramos. Estamos tranquilas, pero el equipo está apagado, no sé si sea por temas familiares o de extrañar. Yo sé que Thunder es muy serio, pero es una de las alegrías del equipo y está bien apagado, siendo sincera no sé cómo llegar a él, no entiendo y me desespera eso un poquito”, expresaron.

“Yo justamente lo noté en la mañana, yo por lo regular siempre ando alegre, brincando y todo. No puedes

estar todo el tiempo así, porque cansa. Estamos acostumbradas a estar lejos, a extrañar casa…", agregaron.





No obstante, Shelma Rod, novia del Relámpago de Ojinaga, le envió un mensaje para que se sienta mejor.

Shalma Rod manda mensaje de apoyo a Heber Gallegos

A través de sus historias de Instagram, la novia de Heber Gallegos publicó algunas de las declaraciones que hizo anoche el atleta y las acompañó con unas emotivas palabras.

“Eres y serás un gran atleta y sin duda alguna, un gran ser humano. Siempre lo apoyaremos. Las mejores vibras para Thunder”, escribió.

Rod no dudó en reiterarle su amor insistirle en que "él puede” y va a lograr permanecer con éxito en el reality show más demandante de la televisión mexicana.

