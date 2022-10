VIDEO: Pato le lanza un huevo a Verónica en la cara. ¿Qué pasó?

Contendientes continúan dando de qué hablar por su comportamiento en la Villa 360°, pues ahora es Pato González quien acapara los reflectores por lanzarle un huevo a Verónica.

Problemas en el paraíso dentro del equipo azul en el Extremodrama.

Todo comenzó cuando algunos participantes revelaron que Pato se enamoró de Saray Orozco, por lo que empezaron a molestarlo con gritos y porras.

El atleta especializado en wakeboarder reaccionó a las burlas de sus compañeros lanzándole un huevo a Verónica, quien quedó con la nariz roja.

“Sí te pasaste de lanza”, declaró la boxeadora, mientras se alejó de la cocina y de todos sus compañeros. Acto seguido, Pato se acercó a auxiliarla y a rociarle agua en el rostro tras ver el golpe.

Te puede interesar: “Están torpes": Contendientes menosprecian al equipo de Estados Unidos.

Pato González divide las opiniones en las redes sociales

Una vez más tranquila, Verónica rompió el silencio para las cámaras de Exatlón, confesando que habló con Pato tras el incidente y quedaron en buenos términos.

“Tenía un huevo estrellado en la cara y fue como '¿qué está pasando?’ No me la creía. Me enojé, pero luego lo abracé. Le dije que se pasó de lanza y me dolió. Los dos lo supimos manejar bien, entonces quedamos en amigos como siempre”, dijo la boxeadora tapatía en la competencia.

La acción de Pato ha dividido las opiniones en las redes sociales, pues consideran que no debió actuar de esta manera con Verónica.

El enfrentamiento entre estos dos atletas no pasó a mayores, pues en las últimas horas se les vio entrenando juntos en la Villa 360° y platicando sin ningún problema.

En otros temas, el practicante de wakeboarder es uno de los instalados en el Duelo de Eliminación junto a Manuel, quienes intentarán defender su estadía para no quedar fuera. No te pierdas Exatlón a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Exatlón: Ellos serán los atletas que enfrentarán a Estados Unidos.