Esta fue la promesa que no pudo cumplir Pato a Zudy en Exatlón.

La Batalla Colosal del día de ayer sacó lo mejor de todos los participantes de Exatlón: All Star, pero el equipo rojo fue el victorioso para competir por la motocicleta estilo europeo.

¡Un Extremodrama con vacaciones, motos y motocicletas!

Mati, Pato y Heliud se enfrentaron por la deseada moto color azul, misma que puso en juego la máxima autoridad Antonio Rosique.

Sin embargo, Golden Champion fue la ganadora del elegante vehículo, y refrendó su título como la atleta que siempre se lleva a casa una motocicleta en cada temporada de Exatlón.

“En todos mis Exatlón he ganado una moto y creo que eso me motivó a salir a ganar”, dijo la poblana a las cámaras de nuestro reality show.

Te puede interesar: Exatlón: Pato Araujo pasa momento complicado por ausencia de Zudy.

Pato Araujo hace emotiva llamada a Zudy

Y aunque Mati Álvarez ganó la moto, Pato Araujo no pudo cumplir la promesa a Zudikey Rodríguez de volver a casa con el vehículo.

“Te quería llevar la moto, pero no pude. Ganamos como equipo, pero no me fue bien. De todos modos lo peleé, mi amor”, dijo Capitán Araujo a Zudikey en reciente llamada telefónica.

“Te amo con toda mi alma, cada esfuerzo sabes que es para ti”, continuó.

Pese a todo, La Gacela se mostró muy comprensiva y dedicó el siguiente mensaje de aliento al concursante del equipo rojo.

Está muy bien mi amor, está muy bien. Yo sé que siempre entregas todo de ti y eso es lo importante

Tras terminar la llamada con Zudy, el futbolista colimense rompió el silencio a las cámaras de Exatlón: All Star y expresó su amor por La Gacela.

“Siempre que escucho a mi Zudy, yo soy la persona más feliz. Me encanta escucharla. Me encanta saber que está bien”, expresó.

“Es mi mayor motivación tenerla en el teléfono, es mi motivación tenerla afuera y es mi mayor motor. El saber de ella me pone muy bien. Sabía que me iba a dar una inyección de ánimo extraordinaria”, concluyó.

También te puede interesar: Exatlón: Pato enciende la polémica por este homenaje a Zudikey.