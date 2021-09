Exatlón: Ramiro causa polémica tras cambiar porra de Guardianes.

Nuevos rostros se dieron cita en las exigentes tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores para alcanzar la gloria y batirse contra otras leyendas de nuestro reality show.

Las sorpresas del equipo rojo son Alan, Daniel y Briseida, quienes noche tras noche compiten por los premios e insignias de la temporada.

Por parte del equipo azul, Koke, Tanya y Ramiro sobresalen con su velocidad, agilidad y puntería en cada uno de los circuitos.

Sin embargo, los nuevos rostros de Exatlón también han llegado con su lado más polémico a las exigentes tierras y playas de República Dominicana.

Tal es el caso de Ramiro Garza, quien mostró su lado más controversial en los primeros meses de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Ramiro causa polémica tras cambiar porra de Guardianes

El equipo de Guardianes no ha dejado de subir el ánimo con épicas porras que enchinan la piel de millones de fanáticos en casa.

“¡Vas a luchar sin temor a fracasar, no te miento, somos de cemento!”, se ha escuchado gritar a cada uno de los integrantes del equipo rojo.

Sin embargo, Ramiro causó polémica por cantar la porra de Guardianes y cambiar la palabra “cemento” por “excremento”.

La “nueva porra” de El Hércules Regio fue escuchada por las mujeres de la causa roja, quienes discutieron el tema durante su estadía en la cabaña.

Paulina Martínez también se convirtió en otras de las mujeres más efusivas de la competencia, quien constantemente apoya a sus compañeros con la frase “Dale que tú puedes”.

Sin embargo, la practicante de judo reveló que escuchó a Ramiro burlarse de su frase durante los circuitos de Exatlón.

“Me molesté porque no son formas y menos porque cuando estamos en circuito o estamos en competencia, tipo me da el puñito y me dice ‘muy bien Pao’ o cosas así, su vibra es diferente”, expresó Paulina a sus compañeras de Guardianes.

