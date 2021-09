Exatlón: Así reaccionaron los Guardianes a la grosería de Koke.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos la noche de ayer. Todo después de la polémica actitud de Koke contra sus rivales del equipo rojo en el juego de las Palabras Prohibidas.

Perder compañeros en Exatlón es más difícil cada vez.

El sinaloense pidió a sus contrincantes que guardaran silencio para después escupir en el piso, actitud que los Guardianes no tomaron de la menor manera.

Jahir, Alan, Daniel, Paulina, Briseida, Dulce, Nataly y todos los integrantes de la causa roja se quedaron sin palabras desde la banca.

Y, aunque ningún atleta respondió a la polémica actitud de Koke, las mujeres de Guardianes expresaron su inconformidad en la cabaña.

Las atletas del equipo rojo acordaron que los comentarios de Koke fueron ofensivos y de mal gusto.

“Cuando iba a entrar Koke hizo un comentario de cállense la boca, pero con otras palabras, que no nos tomamos bien porque no nos llevamos de esa manera con él”, expresaron las mujeres del equipo rojo.

Te puede interesar: Exatlón: ¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Guardianes y Conquistadores?

Paulina acusa a Ramiro de burlas durante las competencias

Paulina fue otra de las atletas que llegó como refuerzo de los Guardianes; sin embargo, la atleta confesó que recibió burlas por parte de Ramiro.

“Me molesté porque no son formas y menos porque cuando estamos en circuito o estamos en competencia, tipo me da el puñito y me dice ‘muy bien Pao’ o cosas así, su vibra es diferente”, expresó.

La practicante de judo también acusó a Ramiro de modificar la porra del equipo rojo, ya que el atleta cambió la palabra “cemento” por “excremento”.

La competencia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comenzó a subir de nivel, ya que hombres y mujeres comenzaron a adaptarse a cada uno de los circuitos.

Por si fuera poco, la llegada de Heber Gallegos y Kevin Cerda a las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores ha generado grandes expectativas entre los fanáticos.

También te puede interesar: Exatlón: Regreso de Heber Gallegos deja los mejores memes.