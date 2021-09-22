Exatlón: ¿Quién es la novia de Heber, la leyenda de Guardianes?

Heber Gallegos causó furor con su llegada a las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde generó gran expectativa entre los fanáticos de nuestro reality show.

Thunder es considerado una de las leyendas del equipo rojo, ya que millones de fanáticos todavía recuerdan su Gran Final contra Heliud Pulido.

Sin embargo, el atleta también tiene una gran inspiración para seguir adelante en las trepidantes tierras de República Dominicana. Nos referimos a su bellísima novia Shalma, estudiante de la Licenciatura de Derecho, amante de la playa e influencer con 31 mil seguidores en Instagram.

La joven también es Licenciada en Educación Física, deporte que aplica para tener un estilo de vida más saludable y deportivo.

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Heber Gallegos recuerda a su novia en las tierras de Exatlón

Heber Gallegos abrió su corazón en el campamento junto a sus compañeros del equipo rojo, quienes escucharon atentos su historia de amor con Shalma

“Ya son muchos años, ya nada más nos falta el papel para que sea oficialmente mi esposa”, expresó el chihuahuense sobre la sólida relación sentimental con su novia.

La pareja se conoció desde la secundaria y por azares del destino superaron una relación sentimental a distancia para perseguir sus sueños.

En tercero de secundaria entró Shalma, yo quería andar con ella, pero ella no quería porque tenía novio

Estuvimos en una relación a distancia, dado que estábamos en universidades diferentes. Fueron muchas altas y bajas, pero gracias a Dios estamos bien

Heber Gallegos adorna su muñeca con una pulsera, misma que toca cada vez que quiere dedicar sus triunfos a Shalma.

“Ella medio este pequeño recuerdito que traigo aquí, hay ocasiones que estoy en ceremonia y apunto a mi muñeca. Algunos piensan que me duele la muñeca, pero estoy apuntando a este recuerdito que ella me otorgó. Todas mis victorias se las dedicó a ella porque es un pilar muy importante en todo lo que estoy logrando en la vida”, concluyó el atleta, quien mostró su lado más sentimental en las tierras de Exatlón.

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