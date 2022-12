Exatlón: Rosique hace invitación a All Star y así respondió Daniel Corral.

Todavía no termina la presente temporada del Exatlón México y la edición All Star ya está causando mucho revuelo sin haber iniciado, pues muchos se preguntan qué atletas participarán en la competencia más colosal de la historia.

Yahel se siente feliz y orgulloso de su desempeño en Exatlón.

¿Quiénes son los atletas confirmados para el All Star?

Hasta ahora son tres los atletas ya confirmados para el Exatlón All Star. Valery Carranza fue la primera en conseguir su pase tras vencer a Tanya Núñez. Keno Martell fue el segundo en sumarse a la lista luego de imponerse a Ramiro Garza.

Pero no son los únicos pues Melisa Ramos, quien regresó a la presente temporada del reality más demandante de la historia, recibió una invitación de la máxima autoridad, nuestro querido Antonio Rosique, para el All Star 2023.

¿Qué otras leyendas veremos en el Exatlón All Star 2023? Además de los ya mencionados, Mati Álvarez, la máxima ganadora en la historia del reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana reveló que ya recibió su invitación, pero todavía no sabe si aceptará.

“Con todo respeto, no saben si voy a ir o no al All Star. La invitación la tengo, pero yaaaa. Dejemos de hablar de ese tema. Solo quería aclarar ciertas cosas, pero no significa que iré, ¿ok?”, publicó en su cuenta de Twitter después de que algunos fans dijeran que no la quieren ver en la siguiente edición del All Star.

La máxima autoridad le hizo un “llamado” a otros atletas para sumarse a la segunda temporada del All Star. “A ti te hago el llamado… tu All Star. ¿A quién te gustaría que le hiciera el llamado al All Star”.

Uno de los atletas que no tardó en comentar el post de Antonio Rosique fue Daniel Corral, quien con su reacción (emojis) desató la locura entre los fans del reality deportivo, quienes no descartan ver al gimnasta en la siguiente temporada.

Corral no fue el único en reaccionar a la publicación, Dann Noyola hizo lo propio y publicó una serie de emojis, lo que podría ser una pequeña pista de su regreso a las playas de República Dominicana.

¿Veremos a Osirys Escobar en el All Star? Osirys compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve preparándose a conciencia en lo que parece ser la azotea de su casa. En el video se le ve corriendo y realizando algunos tiros.

La publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Donde sea y como sea, se entrena tu meta y tu ambición, sea en azotea, en gym o en pista, en todo momento mi ambición me habla para que siga aprendiendo y mejorando”, escribió.