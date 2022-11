Exatlón: Yann reacciona a declaración de amor de Roberta. (VIDEO)

El Exatlón México no solo se ha caracterizado por lo demandante de sus circuitos, sino también porque Cupido ha hecho de las suyas a lo largo de las diferentes temporadas de la competencia más colosal de la historia y todo parece indicar que también se ha soltado en la reciente edición con Roberta y Yann.

Roberta De León es el nuevo elemento de Contendientes en Exatlón.

Bien dicen que del odio al amor sólo hay un paso y Roberta y Yann Lobito son el claro ejemplo de esto pues tal parece que atrás quedaron sus diferencias y aparente enemistad, ya que recientemente han dado pistas de que entre los dos ocurre algo en donde hay sentimientos de por medio.

La atleta de los Contendientes confesó que Cupido la flechó de Yann Lobito desde que el atleta del equipo rojo se lanzó a la alberca para salvarla, incluso le reveló a su grupo que está enamorada y que, no le importan las consecuencias.

“Si es ilegal enamorarte de un rojo, que me esposen y me encarcelen”, sentenció Roberta tras el increíble gesto que tuvo Yann Lobito. “No sé si tiene un cariño especial hacia mí, o le caigo bien, pero me gustó mucho que fuera a rescatarme el agua”, añadió.

¿A Yann Lobito también le gusta Roberta? De acuerdo con Pato, Lobito siente atracción por Roberta pues ha reconocido que le parece guapa. “Alguna vez me había dicho Yann que se le hacía guapa Roberta. Obviamente, en el segundo en el que Yann vio que Roberta estaba en situación de riesgo, sabía que eran puntos a su favor”, detalló el atleta del equipo rojo. Sus palabras quedaron más que claras, así como que Lobito siente una gran atracción por la atleta azul.

Hasta el momento no ha pasado nada entre ambos atletas, pero Roberta afirmó que ya son novios. “Últimamente he estado mucho con Yann, de los rojos y creo que ya somos novios. Yo soy muy sensible, y pequeñas cosas me hacen caer fácilmente”, sentenció la corredora.

¿Por qué Yann salvó a Roberta?

Durante la batalla por conseguir la Villa 360 del Exatlón México, Roberta sufrió un incidente al lanzarse a la alberca, al ver que la atleta se estaba ahogando, Yann Lobito se lanzó a la alberca para ponerla a salvo.