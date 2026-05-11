OFICIAL: ¡Comienza la FUSIÓN de Exatlón México rumbo a la Gran Final!

Este lunes 11 de mayo comienza una de las semanas más importantes de Exatlón México, pues rumbo a la Gran Final, los colores que tanto defendieron durante los meses que duró toda la temporada se van haciendo de lado, donde el talento, destreza y habilidad de cada participante les hará valer de manera individual.

En esta semana podremos ver tanto a miembros del Equipo Rojo y Azul compartiendo espacios y enfrentándose entre sí, marcando una transición importante durante este reality deportivo que día con día nos ha traído momentos bastante intensos y emotivos, aunque solamente uno será el ganador de su respectiva rama (varonil y femenil).

FUSIÓN de Extalón México en la semana de la Gran Final

A lo largo de los días hemos visto tanto a Rojos como Azules dejándolo todo para beneficiar a su respectivo Equipo, donde presenciamos grandes muestras de compañerismo, lealtad e incluso emotivos momentos de apoyo, por lo que la FUSIÓN nos marcará una transición total en estos últimos días del reality.

La salida de Jazmín dejó un gran vacío a cinco días de la Final y aunque la balanza se pueda inclinar hacia algún Equipo, todo podría pasar durante estas instancias finales del reality show deportivo más grande de la televisión mexicana.

¿Cuándo es la Final de Extalón México?

Esta novena temporada llegará a su fin el próximo viernes 15 de mayo, por lo que es importante estar al tanto de estos últimos días, donde hasta el mínimo detalle podría sentenciar o salvar a tus participantes favoritos, como lo es el caso de este lunes, donde se competirá por el Blindaje Varonil.

Podrás seguir esta Final a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 8:30 pm, donde conoceremos a los ganadores de esta intensa justa. Katia, Mati, Evelyn, Paulette, Adrián, Alexis, Humeberto, Mario, estos son los deportistas que podrán dejar en alto sus nombres en esta novena temporada, ¿Quién ganará Extalón México 2026?