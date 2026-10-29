Exatlón México: ¡Conservan la Villa 360! El Equipo Rojo logra una aplastante victoria
El Equipo Azul no logró obtener la victoria que tanto deseaba en Exatlón México y una vez más tendrán que vivir en la Barraca mientras el Equipo Rojo celebra.
El Equipo Azul no logra superar al Equipo Rojo y pierde una vez más en la competencia por la Villa 360 en Exatlón México. Recordemos que los Atletas en la Barraca no tienen el descanso que podrían tener en la Villa 360, lo cual es muy complicado para su rendimiento.