EXPONEN lo que Pablo Montero dijo de “El Tío Pepe” tras su calificación como Capataz en La Granja VIP

Los Granjeros durante La Gala fueron testigos de las fuertes palabras que comentó Pablo Montero al Tío Pepe, minimizando el conocimiento del Tío Pepe al ser la autoridad de La Granja VIP. Aunque el Granjero intentó justificar la situación, Manelyk enfrenta los comentarios al declarar que varios la tacharon de mentirosa en la noche anterior cuando no fue así. La situación se intensifica cuando “El Tío Pepe” estuvo presente en La Gala para confrontar los hechos.