El supuesto EMPUJÓN de Mario “Mono” Osuna a Kevyn “Bicolor” Contreras; Granjeros reviven las acusaciones en La Granja VIP

Granjeros en La Gala reviven el empujón entre Mario “Mono” Osuna a Kevyn “Bicolor” Contreras, Adal Ramones declara que anteriormente ya se habían analizado las imágenes, pero con las acusaciones se revisaron de nuevo. Al final se da a conocer que no hubo un “contacto físico” entre Granjeros, causando varios gritos entre ellos en La Granja VIP.