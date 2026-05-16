¿Qué ganan los Campeones de la novena temporada de Exatlón México?

Este viernes 15 de mayo será un día histórico para televisión mexicana, pues estaremos conociendo a los dos ganadores de Exatlón México 2026, siendo que nuestros atletas de alto rendimiento lo han dejado absolutamente todo semana tras semana defendiendo los colores de sus respectivos Equipos y hemos sido testigos de Duelos intensos entre Rojos y Azules como pocas veces se ha visto.

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Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Mono Ozuna, Alexis Hirochi, hoy darán más de su 100% con fin de alzar la Copa Exatlón México de esta novena temporada, misma que ha sido marcada por grandes momentos donde ustedes nos han acompañado en esta aventura intensa que únicamente tendrá a dos ganadores, (una femenil y uno varonil).

¿Cuánto dinero ganan los campeones de Exatlón México?

Además de alzarse con la Copa Exatlón México, hay un gran premio remunerado, pues se trata de la cantidad de $1,000,000 de pesos mexicanos para cada atleta que logre levantar la copa, o sea un total de $2,000,000 en total.

Con esto, solamente dos de nuestros competidores finalistas de esta novena temporada de Extalón México podrán llevarse el premio a casa además del reconocimiento de todo el país, siendo esta, una de las temporadas más seguidas de este reality show deportivo que ha roto con todo lo antes visto.

¿A qué hora es la final de Extalón México y cómo verla?

Si tú al igual que nosotros no te quieres perder la Gran Final de la novena temporada de Extalón México, no olvides que podrás seguirlo a través de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial y la app TvAztecaEnVivo.

En punto de las 8:30 pm podrás conocer de la mano de Antonio Rosique, “La Máxima Autoridad” quienes serán los nuevos campeones de esta novena temporada que tanto nos ha dado a lo largo de estas semanas.