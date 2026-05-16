Los signos que tendrán una reconciliación amorosa en mayo de 2026

Mayo anticipa la llegada de la mitad del 2026 y es un mes cargado de energías que, de acuerdo a creencias como la Astrología y la Numerología, impactan fuertemente en diferentes ámbitos de la vida de las personas.

¿Y sus valores? La hija de Manuel se tomó fotos íntimas y ahora está en riesgo

Tras las primeras dos semanas del quinto mes, la Astrología es la que se lleva todas las miradas al dar a conocer predicciones que están enfocadas en temas sentimentales. Esta creencia afirma que las personas nacidas bajo algunos de los 12 signos del zodiaco tendrán una reconciliación amorosa en lo que resta de mayo.

El amor en mayo

De acuerdo al análisis que la Astrología ha hecho del universo y la interpretación de sus energías, esta creencia entiende que el mes de mayo se presenta como un mes de profunda transformación y consolidación afectiva. La alineación de Venus y Júpiter favorece a los signos de tierra y trae una racha de magnetismo y estabilidad.

De cara a la segunda quincena de mayo, la Astrología afirma que el universo fomenta la comunicación y los encuentros inesperados gracias a la Luna nueva y el ingreso del Sol en Géminis. Además, teniendo en cuenta que el mes concluirá con la Luna llena en Sagitario, nos anticipamos a vivir un clima de libertad, expansión y confianza que ayudará a fortalecer vínculos o buscar nuevas conexiones.

¿Qué signos tendrán una reconciliación amorosa?

Es en este marco que la Astrología pone el acento en predicciones que ponen a los sentimientos como protagonistas. Por lo tanto, bajo la influencia de la Luna en Piscis, precisa que las personas nacidas bajo la influencia de los siguientes tres signos del zodiaco tendrán mayores posibilidades de vivir una reconciliación amorosa:

