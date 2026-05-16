Exatlón México 2026 Final: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 15 de mayo, para definir el campeón varonil y femenil; resultado online, por internet y en línea del reality show de TV Azteca
¡Vive toda la intensidad de la final de Exatlón México 2026 en vivo! Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis y Mono Osuna competirán para llevarse el campeonato de la temporada actual. Sigue con nosotros el resultado en tiempo real.
El día de hoy, en punto de las 8:30 de la noche, comenzará la gran final de la novena temporada de Exatlón México después de 32 semanas de temporada regular.
¿Quiénes son los atletas que llegan a la final de la novena temporada?
Tras una recta final marcada por la intensidad en la que se despidieron atletas de alto rendimiento como Leo, Katia, Humberto y Paulette, son: Evelyn Guijarro, Mario “Mono” Osuna, Alexis Vargas, Mati Álvares, los atletas que competirán por levantar el trofeo final en su rama.