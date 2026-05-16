De amigas a rivales: Mati Álvarez y Evelyn Guijarro protagonizan la Final más intensa de Extalón México ¿Quién ganara?

Este novena temporada de Extalón México no para de dar de qué hablar y es que a lo largo de las semanas hemos visto una de las rivalidades más épicas, pues fuimos testigos de esa electricidad que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro sacaron durante sus enfrentamientos, donde cada una dio más del 100% para dar la victoria a su respectivo Equipo.

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Si hay un detalle entre estas dos competidoras que ha sido especial es que a lo largo de varios años hemos podido ver la buena química entre ambas y aunque cada una defendió a un color distinto, para esta novena edición hubo una relación distinta entre Mati y Evelyn, causando muchas dudas dentro de sus seguidores.

¿Qué pasó entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Si bien, ambas atletas de alto rendimiento se han mostrado bastante reservadas respecto a la relación que mantenían, en las últimas semanas hemos podido ver un gran distanciamiento entre estas, aunque dentro de esta temporada de Extalón México han seguido demostrando su respeto mutuo.

Si tú al igual que nosotros no te perdiste ningún detalle de esta novena temporada de Exatlón México, probablemente habrás notado que la relación entre ellas ha sido distinta, e incluso en redes sociales sus seguidores han hablado sobre un presunto fin de relación, siendo una gran sorpresa para todo mundo.

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en la Gran Final de Exatlón México HOY

Como si se tratara de una película, Extalón México una vez más ha traído una de las historias más increíbles de los realities show deportivos, pues la pareja que vimos disolverse en las últimas semanas, se estará enfrentando en la Gran Final, donde cada una entregó más del 100% para llegar a esta instancia.