Horóscopo de hoy sábado 16 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 16 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 16 de mayo de 2026

Hoy, sábado 16 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a revisar qué deseas construir con más estabilidad durante las próximas semanas. La Luna Nueva en Tauro favorece nuevos comienzos relacionados con tus recursos, tu seguridad personal y la forma en que valoras tu tiempo.

: la jornada te impulsa a revisar qué deseas construir con más estabilidad durante las próximas semanas. La Luna Nueva en Tauro favorece nuevos comienzos relacionados con tus recursos, tu seguridad personal y la forma en que valoras tu tiempo. Tauro : el día marca un punto de renovación importante y puede darte la claridad que estabas buscando para iniciar una etapa distinta. La Luna Nueva en tu signo potencia tu magnetismo, fortalece tu intuición y te invita a sembrar intenciones alineadas con tu bienestar.

: el día marca un punto de renovación importante y puede darte la claridad que estabas buscando para iniciar una etapa distinta. La Luna Nueva en tu signo potencia tu magnetismo, fortalece tu intuición y te invita a sembrar intenciones alineadas con tu bienestar. Géminis : la energía disponible te pide bajar el ritmo y escuchar lo que tu mundo interior viene mostrando desde hace tiempo. Darte momentos de silencio puede ayudarte a recuperar equilibrio y tomar mejores decisiones.

: la energía disponible te pide bajar el ritmo y escuchar lo que tu mundo interior viene mostrando desde hace tiempo. Darte momentos de silencio puede ayudarte a recuperar equilibrio y tomar mejores decisiones. Cáncer : la jornada favorece encuentros sinceros y conexiones que pueden aportar tranquilidad y apoyo real. La Luna Nueva en Tauro puede acercarte a personas o proyectos con potencial de crecimiento a largo plazo.

: la jornada favorece encuentros sinceros y conexiones que pueden aportar tranquilidad y apoyo real. La Luna Nueva en Tauro puede acercarte a personas o proyectos con potencial de crecimiento a largo plazo. Leo : el día pone el foco en tus metas y en aquello que deseas consolidar con esfuerzo y constancia. Una decisión madura puede ayudarte a fortalecer tu posición y ganar seguridad.

: el día pone el foco en tus metas y en aquello que deseas consolidar con esfuerzo y constancia. Una decisión madura puede ayudarte a fortalecer tu posición y ganar seguridad. Virgo : la energía disponible despierta deseos de expansión, aprendizaje y nuevas experiencias que alimenten tu crecimiento. La Luna Nueva en Tauro favorece planes sólidos y decisiones prácticas con visión de futuro.

: la energía disponible despierta deseos de expansión, aprendizaje y nuevas experiencias que alimenten tu crecimiento. La Luna Nueva en Tauro favorece planes sólidos y decisiones prácticas con visión de futuro. Libra : la jornada invita a profundizar en emociones, acuerdos o temas que requieren mayor honestidad contigo mismo. Actuar con calma puede ayudarte a proteger lo que has construido.

: la jornada invita a profundizar en emociones, acuerdos o temas que requieren mayor honestidad contigo mismo. Actuar con calma puede ayudarte a proteger lo que has construido. Escorpio : el día pone especial atención en tus relaciones y en la calidad de los vínculos que deseas mantener. La Luna Nueva en Tauro puede traer nuevas etapas dentro de una conexión importante o ayudarte a redefinir tus prioridades afectivas.

: el día pone especial atención en tus relaciones y en la calidad de los vínculos que deseas mantener. La Luna Nueva en Tauro puede traer nuevas etapas dentro de una conexión importante o ayudarte a redefinir tus prioridades afectivas. Sagitario : la energía disponible favorece cambios en tu rutina y una mejor administración de tus esfuerzos diarios. Escuchar tus límites y respetar tus tiempos puede darte mejores resultados.

: la energía disponible favorece cambios en tu rutina y una mejor administración de tus esfuerzos diarios. Escuchar tus límites y respetar tus tiempos puede darte mejores resultados. Capricornio: la jornada despierta creatividad, placer y deseos de compartir más con personas que te transmiten confianza. La Luna Nueva en Tauro impulsa nuevas experiencias que pueden aportar estabilidad emocional y crecimiento.

la jornada despierta creatividad, placer y deseos de compartir más con personas que te transmiten confianza. La Luna Nueva en Tauro impulsa nuevas experiencias que pueden aportar estabilidad emocional y crecimiento. Acuario : el día te invita a ordenar tu espacio, atender asuntos familiares y reconectar con aquello que te da calma. Pequeños cambios en tu entorno pueden generar una sensación de mayor equilibrio.

: el día te invita a ordenar tu espacio, atender asuntos familiares y reconectar con aquello que te da calma. Pequeños cambios en tu entorno pueden generar una sensación de mayor equilibrio. Piscis: la energía disponible activa tu comunicación, tu intuición y tu capacidad de generar acuerdos positivos. La Luna Nueva en Tauro favorece conversaciones que pueden abrir oportunidades concretas y duraderas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: