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Exatlón México 2024
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Exatlón México | ¡La discusión llegó a la Villa 360! Karol le marca un alto a Pato: “A mí no me impones: ‘La verdad, a mí no me impones”

El conflicto entre Pato y Karol no terminó en la competencia. Dentro de la Villa 360, Karol creyó necesario ponerle un límite a Pato, pidiendo que no confunda las cosas.

Karol habló directamente con el capitán del Equipo Rojo y le pidió que no volviera a confundir las situaciones ni a exigirle cosas. Este problema puede resultar en un pequeño bache para el equipo completo.

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