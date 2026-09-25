Exatlón México: Rojos reaccionan y luchan por sobrevivir mientras Azules buscan mantener la racha

En Exatlón México, los Rojos celebraron un triunfo que consideran importante para recuperar confianza. Los Azules regresaron a la Barraca Metálica, mientras Aristeo analizó las diferencias entre ambos equipos. Leo y Heliud buscaron reducir las tensiones, pero los Rojos mantuvieron su racha y colocaron a un Azul en riesgo. Rosique advirtió sobre la presión rumbo a la eliminación.

