“Me trata de manipuladora": Niurka, Natalia Alcocer y Manelyk EXPLOTAN en el Palenque de La Granja VIP por las tensiones que se han generado entre ellas
Las Granjeras revelaron en quién confían hasta este momento dentro de la competencia, debido a que se han generado fuertes conflictos entre ellas.
Natalia Alcocer, Manelyk y Niurka se enfrentan en el “Palenque” de La Granja VIP en donde las tres pudieron hablar de las cosas que han generado fuerten tensiones entre ellas así como las dudas que tienen sobre las relaciones que han mantenido.