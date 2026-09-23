Exatlón México | ¡Del circuito a la duela! El Equipo Azul disfrutó su gran premio tras ganar la Batalla Colosal
Llegó el momento de que el Equipo Azul disfrute, luego de haberlo dado todo en la competencia. Descubre como vivieron esta agradable experiencia en la duela.
Tras haber conquistado la Batalla Colosal, el Equipo Azul tuvo tiempo de disfrutar de su premio mientras el Equipo Rojo se encontraba en la Barraca. Los atletas pudieron disfrutar d eun emocionante partido de báquetbol y una bonita experiencia juntos.