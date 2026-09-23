La Bebeshita teme que Pascal Nadaud la bloquee en redes sociales al salir de La Granja VIP: ¿qué pasó? (VIDEO)
La Granjera siente que tal vez por estas acciones el Granjero podría alejarse de ella.
Entre risas frente al tocador, La Bebeshita le confesó a Kunno su temor de que Pascal Nadaud la bloquee de todas sus redes sociales al salir de La Granja VIP. La influencer bromeó asegurando que, debido a sus constantes coqueterías e intensos “acechos” dentro del rancho, su crush no dudará en ponerle un alto digital terminando el reality.