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La Granja VIP 24/7
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La Bebeshita teme que Pascal Nadaud la bloquee en redes sociales al salir de La Granja VIP: ¿qué pasó? (VIDEO)

La Granjera siente que tal vez por estas acciones el Granjero podría alejarse de ella.

Entre risas frente al tocador, La Bebeshita le confesó a Kunno su temor de que Pascal Nadaud la bloquee de todas sus redes sociales al salir de La Granja VIP. La influencer bromeó asegurando que, debido a sus constantes coqueterías e intensos “acechos” dentro del rancho, su crush no dudará en ponerle un alto digital terminando el reality.

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La Granja VIP 24/7

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