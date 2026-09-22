Exatlón México | Programa Completo del martes 22 de septiembre del 2026 | El pleito entre Pato y Leo se enciende
¡Las disputas y los circuitos no acaban! Descubre todo lo que pasó en el programa completo de Exatlón México del 22 de septiembre, confrontaciones que no bajan
Un reality deportivo con muchas confrontaciones. Descubre todo lo que pasó en el programa completo de Exatlón México del 22 de septiembre del 2026, donde Pato Araujo se burló directamjente de Adrián Leo, además de que Alexis Vargas hizó fuertes comentarios sobre el desempeño del Equipo Rojo.