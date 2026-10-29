Exatlón México: El Equipo Rojo disfruta de su fiesta de Halloween luego de ganar la Batalla Colosal
El Equipo Rojo ganó una fiesta de Halloween y tuvo de todo. No te pierdas los increíbles disfraces que lucieron cada uno de los Atletas de Exatlón México.
El día de ayer, el Equipo Rojo ganó la Batalla Colosal. Lo que se le otorgaba al Equipo ganador era una fiesta de Halloween. Los Atletas pudieron disfrazarse y pasarlo increíble, para así distraerse un poco de lo que se vive día a día en la competencia.