Las burlas de “Los Disfuncionales” se hicieron presentes ante el poder del Huevo Dorado de Mario “Mono” Osuna; así fue el momento en La Granja VIP

En un inicio Mario “Mono” Osuna estaba celebrando que había ganado el Huevo Dorado, teniendo el poder de escoger a uno de los Granjeros nominados para enviarlo directamente al Juego de Salvación de mañana, pero en la Tabla de Nominados están integrantes de Los Disfuncionales, generando risas burlonas y fuertes comentarios sobre su beneficio en La Granja VIP.