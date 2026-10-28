Las burlas de “Los Disfuncionales” se hicieron presentes ante el poder del Huevo Dorado de Mario “Mono” Osuna; así fue el momento en La Granja VIP
¡Entre celebración y el enojo! Aunque Mario “Mono” Osuna ganó el Huevo Dorado, la reacción de Los Disfuncionales se hizo notable en La Granja VIP
En un inicio Mario “Mono” Osuna estaba celebrando que había ganado el Huevo Dorado, teniendo el poder de escoger a uno de los Granjeros nominados para enviarlo directamente al Juego de Salvación de mañana, pero en la Tabla de Nominados están integrantes de Los Disfuncionales, generando risas burlonas y fuertes comentarios sobre su beneficio en La Granja VIP.