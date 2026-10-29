Exatlón México Programa completo 28 de octubre de 2026: El Equipo Rojo conoce su ventaja y hay pleito en medio del Duelo por la Supervivencia
Revive toda la tensión y toda la emoción que hubo esta noche en Exatlón México. Competencias intensas fuera de serie y pleitos que incendiaron las gradas de los equipos.
Revive cuantas veces quieras el programa de este miércoles de Exatlón México. Competencias llenas de lodo y mucha adrenalina, en medio de una rivalidad que vuelve a encenderse en las gradas de los Equipos. ¿Estás listo para lo que se viene?