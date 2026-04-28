Claudia Martín y Carlos Said comparten una tierna foto de su hijo

Hace pocas horas que la modelo y actriz mexicana Claudia Martín y el también actor, Carlos Said compartieron una foto de su bebé Máximo, quien en seguida “derritió” las redes y despertó algunos tiernos comentarios por parte de sus seguidores, quienes han estado al pendiente de esta etapa de artistas como padres, siendo una pareja bastante acompañada.

Aunque estos ha compartido de manera un tanto limitada su día a día como padres, esta última foto causó revuelo entre sus seguidores debido a que se trata de unas de sus primeras vacaciones como familia tras la llegada de Máximo a finales diciembre del año pasado, dejando un gran momento en redes y que les retrata como una familia feliz.

Claudia Martín y Carlos Said comparten fotos de su hijo Máximo

Fue a través de Instagram que la actriz de 35 años compartió una historia de Carlos sosteniendo a Máximo en lo que parece un elevador, dejando ver lo mucho que el bebé ha crecido durante estos primeros meses de vida y dejando ver un momento muy armonioso que los tres viven actualmente.

En el posteo original de Carlos, se logra leer: “Mi Rey nada más hermoso que comerte a besos”; fotografía que la actriz reposteó en sus redes y añadió “Mi familia”, lo que originó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Carlos Said (@carlossaidcs)

¿Cuánto tiempo llevan juntos Claudia Martín y Carlos Said?

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Claudia y Carlos habrían iniciado su relación a inicios de 2025 y en junio del mismo año ambos se casaron, dejando de lado la espera que esto podría ser y no fue hasta diciembre que compartieron la llegada de su bebé, Máximo.

Aunque esta pareja no ha perdido el tiempo y ha dado grandes pasos en menos año y medio, suelen compartir su día a día en redes sociales, donde se les ve muy felices en esta nueva etapa como padres.

