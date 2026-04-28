Estos son los 5 alimentos procesados que debes dejar ya

Con el paso de los años - al menos en México - ha existido un avance claro de las advertencias en contra de productos que dañan la salud de las personas, sobre todo de las infancias. Por ello es muy común entender que se prohíben ciertos tipos de comida en estas edades. Pero en general, se hace la advertencia de alimentos procesados que pueden dañar tu salud, los cuales debes dejar a la brevedad.

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¿Por qué debes dejar de consumir estos 5 alimentos procesados?

Tal vez muchos no lo sepan, pero el intestino es uno de los órganos con los que empieza la buena salud, pues se encarga de la absorción de nutrientes… lo cual es clave para el sistema inmunológico. Lamentablemente los mencionados alimentos procesados alteran el equilibrio de la microbiota intestinal y provocan inflamación crónica.

El problema con estos productos recae en los aditivos, que son diseñados para prolongar su vida útil, pero los cuales son malos para el revestimiento del colon. Los emulsionantes y espesantes típicos de estos alimentos, pueden debilitar la barrera intestinal, permitiendo el paso de toxinas al torrente sanguíneo.

Entonces, cuando tú consumes estos alimentos frecuentemente, el intestino entra en un estado de alerta constante que deriva en el síndrome de intestino irritable. Inclusive esta inflamación también afecta a la fatiga mental, problemas en la piel y una disminución de la resistencia a enfermedades.

¿Cuáles son los 5 alimentos procesados que debes dejar ya?

Obviamente la recomendación es sustituir todo esto por alimentos frescos y saludables, pues a largo plazo siempre se pasa factura. Pero observa cuáles son los alimentos procesados que debes erradicar de tu dieta.