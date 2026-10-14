Exatlón México | ¡Hombres en riesgo! Este primer enfrentamiento define qué equipo mandará a uno de los suyos a eliminación
¡Llegó el momento para que los equipos se enfrenten a su primer duelo por la Supervivencia esta octava semana, donde los hombres están en riesgo!
Hoy, miércoles 14 de octubre, se llevó a cabo el primer duelo por la Supervivencia. Los hombres están en su semana de riesgo y este juego es muy importante para conseguir que un miembro del equipo rival sea enviado al Domingo de Elimniación.