¿Ahora son ENEMIGOS? Fernando Lozada nomina Kunno en La Asamblea en La Granja VIP; una estrategia riesgosa
Fernando Lozada sorprende a los Granjeros al nominar a Kunno en La Asamblea, un movimiento que podría perjudicar la amistad que tienen en La Granja VIP
Fernando Lozada sorprende a todos al explicar que no va a votar por Natalia Alcocer, ya que se ha vuelto un movimiento muy repetitivo, así que selecciona a Kunno, detallando que su elección se debe a que no le gustó la forma en que se aplico el presupuesto, pero Kunno detalla que no le había dicho sus verdades por la amistad que tiene con Manelyk, para finalmente llamarlo “tibio” en La Granja VIP.