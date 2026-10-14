El Otro Lado de los Realities: Ella revela detalles de su lesión y habla de Humberto tras Exatlón México

La conversación se centra en Ella Bu Do, quien comparte detalles sobre la lesión que la llevó a salir de Exatlón México. Además, la atleta aclara aspectos de la relación que tuvo con Humberto y responde a las dudas que han surgido entre los seguidores. Ambos temas llegan a El Otro Lado de los Realities, donde las experiencias detrás de la competencia también dan de qué hablar.