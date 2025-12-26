Evelyn Guijarro: este es el nivel de estudios de la campeona de Exatlón México

El Exatlón México nos ha dado la oportunidad de conocer a muchos atletas que representan dignamente su disciplina , y que además se esmeraron en construir una carrera fuera de los circuitos. Uno de estos casos es el de Evelyn Guijarro, la campeona vigente y quien desde que llegó a las playas puso en claro la enorme fortaleza física y mental con la que lucha por sus objetivos.

En el plano profesional, "Sniper" cuenta con estudios en la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara, ciudad de la que es originaria. Esta formación la conjugó desde siempre con su pasión por el deporte, ya que según lo que ha compartido sobre su historia, a la par de sus clases regulares, se preparaba en atletismo y lanzamiento de jabalina.

Evelyn Guijarro combinó su preparación en el deporte con su formación académica|X. @evelyn_guijarro

Y aunque actualmente se ha enfocado más en una vida dedicada al ejercicio y como estrella del Exatlón México 2025, Evelyn nunca ha descartado la posibilidad de un día centrarse por completo en la industria del diseño para la que se preparó por tantos años. Eso sí, de momento la ganadora de la temporada 2024 tiene la mira en el bicampeonato y en cada juego sale a dar lo mejor para tener excelentes resultados.

¿Cuándo fue la primera vez de Evelyn Guijarro en Exatlón México?

La historia en el Exatlón México de "Sniper", apodo para el que Antonio Rosique se inspiró en su destreza, empezó en 2018. En ese año se llevó a cabo la segunda temporada, siendo ya todo un éxito gracias a la edición inicial donde conocimos a estrellas como Ernesto Cázares, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola (que además tienen una hermosa historia de amor) .

El gran debut de Evelyn Guijarro en el Exatlón México fue en 2018, para la segunda temporada|Instagram. @exatlonmx

Para ese momento, Evelyn Guijarro tenía solo 21 años y se unió al equipo de "Los Contendientes" o "los azules". Hizo tregua con figuras como Yusef Farah y Natali Brito. Se acopló rápidamente a los circuitos, en especial porque le favorecían su buen tino y su velocidad, lo que le valieron convertirse en una de las favoritas.

De hecho, fue finalista y estuvo cerca de coronarse como ganadora debutante. Sin embargo, en esa ocasión, el trono femenil se lo llevó Aidee Hernández, una esgrimista que la superó en las últimas rondas y levantó el trofeo junto a Aristeo Cázares.