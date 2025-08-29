Daniel Corral vuelve a Exatlón: así lucía en la primera temporada, cuando consolidó su amor con Antonieta Gaxiola

¡Uno de los atletas más queridos en la historia de Exatlón México está de regreso! La participación de Daniel Corral en Exatlón CUP ya está confirmada, la noticia está generando emoción. Esto gracias a que cuando estuvo en la primera temporada del programa deportivo en 2017, el gimnasta mexicano se ganó al público por su talento y personalidad.

Así, a ocho años de este debut y siendo además un atleta sumamente destacado en el mundo de la gimnasia, existe cierto interés por saber qué tanto ha cambiado desde entonces.

¿Qué hace actualmente Daniel Corral?

A través de sus redes sociales oficiales, el joven deportista comparte momentos de su día a día, como las arduas jornadas de entrenamiento a las que se somete y los viajes que hace con Antonieta Gaxiola, su esposa desde 2023 y pareja sentimental desde 2016.

Instagram / @exatlonmx, @danielcorralmx El debut de Daniel Corral en Exatlón México fue en 2017

El tiempo no ha pasado en vano, pues Daniel Corral ha construido una trayectoria exitosa como atleta olímpico y una familia feliz junto a la ciclista mexicana, quien también formó parte de la edición 1, cuando ganó Ernesto Cázares.

Instagram / @danielcorralmx Daniel Corral está casado con la ciclista mexicana Antonieta Gaxiola

Otro detalle que sus seguidores suelen recalcar a menudo en los comentarios, es sobre el hecho de que parece que nunca envejece, pues conserva una imagen bastante jovial y en todo momento muestra una sonrisa.

Daniel Corral confesó cómo se siente por entrar a Exatlón CUP

Daniel Corral admitió que está muy entusiasmado por formar parte de la edición CUP. Durante sus primeras declaraciones para las redes sociales de Exatlón México, anticipó que está dispuesto a darlo todo para poner en alto el nombre del país junto a sus colegas, entre los que se encuentran personajes como Mati Álvarez.

“Representar a México en esta copa internacional es un honor, me da muchísima motivación. Me encanta compartir este escenario con grandes compañeros de aventura, no solo con los de la primera temporada, sino de ambas. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que te deja estar en esta competencia”, señaló.

¿Cuándo inicia Exatlón CUP?

Exatlón CUP comenzará el próximo lunes 1 de septiembre en punto de las 07:30 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Los rivales a vencer para el equipo de México, serán Alemania, Hungría, Estados Unidos y Rumania.