La IA ya predijo quién ganará Exatlón México: ¿azul o rojo? Este es el veredicto

‘Exatlón México 2026’ está que arde con las batallas colosales y el juego por la medalla semana a semana. Aunque poco a poco nos hemos despedido de varios participantes de los equipos Rojo y Azul, como Heber y Edna, todavía hay competencia y todo podría cambiar el destino de los finalistas. Sin embargo, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) analizamos quién podría ser el vencedor de la novena temporada. Su respuesta sorprendió.

¿Quién ganará la final de ‘Exatlón México 2026’, según la IA?

Mati Álvarez (Rojo) podría convertirse en la ganadora de la competencia femenil de ‘Exatlón México 2026’, mientras que Enrique ‘Koke’ Guerrero (Azul) sería el triunfador de la liga varonil. Así lo definió ChatGPT tras un análisis de habilidades, popularidad y estrategia, de acuerdo con los últimos capítulos del reality deportivo.

Mati Álvarez consiguió una medalla en Exatlón México 2026.|(EXATLON)

Según la IA , al ser multicampeona, Mati tiene todo para imponerse sobre las demás competidoras, ya que cuenta con experiencia en los circuitos, alta consistencia y un gran temple competitivo.

Por su parte, ‘Koke’ sabe competir bajo presión y no permitirá que los contrincantes le pasen fácilmente.

Koke Guerrero podría sorprender en Exatlón México 2026.|(EXATLON)

La herramienta también destacó que Evelyn ‘Sniper’ Guijarro, Ella Bucio, Mario ‘Mono’ Osuna y Ernesto Cázares podrían darle la vuelta a los pronósticos y sorprender en las finales.

A pesar de que los análisis de la IA apuntan a estos participantes en cada liga, cualquier cosa podría ocurrir en el reality, ya que las alianzas, estrategias y lesiones podrían cambiar por completo el rumbo de ‘Exatlón México’.

¿Cuándo termina ‘Exatlón México 2026’?

La final de ‘Exatlón México 2026’ aún no ha sido definida; sin embargo, el reality deportivo de TV Azteca suele concluir durante el mes de marzo.

‘Exatlón México 2026’ cambia de horario a partir de esta fecha

A partir del próximo 22 de diciembre, ‘Exatlón México’ cambia de horario y se transmitirá de 7:00 p. m. a 10:30 p. m. por Azteca Uno. Los domingos, la transmisión inicia a las 8:00 p. m. y termina a las 11:00 p. m.