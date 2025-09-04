¿Quién ganó el 3 de septiembre en Exatlón CUP?

La intensa disputa mundial de Extalón CUP no da tregua, donde cada atleta de alto rendimiento deja todo en cada competición y este miércoles 3 de septiembre no fue la excepción, tal como se vio en las pantallas de Azteca UNO y la App en vivo.

Poco a poco podemos ver hacia qué lado se inclina el título de “el verdadero campeón”, donde tras una ardua justa, tenemos a un ganador del día.

¿Quién ganó este miércoles 3 de septiembre de 2025 en el Extalón CUP?

Lo que fue una dura y reñida competencia llena de entrega, sacrificio y destreza física y mental nos dejó un apretado pero justo marcador de 10-8, donde el Equipo de México se impuso a su similar de Alemania llevándose un valioso punto de la tabla general.

Exatlón CUP, un breve pero complicado camino a la gloria

Como sabrás, Exatlón CUP es la edición especial del aclamado reality deportivo Exatlón México, donde se enfrentarán equipos formados por atletas de las mejores versiones internacionales del programa donde se incluye a países como Hungría, Rumania, Alemania y Estados Unidos.

La primera competencia a la que se enfrentó el equipo mexicano fue vs Estados Unidos, donde los aztecas salieron victoriosos, de forma extraordinaria y aplastante.

La segunda prueba del día martes, el Equipo nacional se impuso 10-4 ante Hungría, donde nuestros competidores mostraron los motivos por los que están siendo parte de este combinado.