Las consecuencias que sufrirás en la temporada de Mercurio Retrógrado en Piscis

Desde el pasado 26 de febrero, la Astrología tiene un evento astronómico para analizar e inspirarse. Se trata de Mercurio Retrógrado en Piscis, temporada que se extenderá hasta el 20 de marzo y que emana energías que impactan con fuerza en la vida de las personas.

Noticias Querétaro del 2 de marzo 2026

Durante estas semanas, las predicciones de esta creencia estarán influenciadas por este evento por lo que su importancia es muy grandes e invita a estar atentos. Quienes creen que el universo puede determinar cómo serán sus días tendrán que asegurarse de no pertenecer a alguno de los signos del zodiaco que sufrirán sus consecuencias en esta temporada.

¿Qué significa Mercurio Retrógrado en Piscis?

La temporada de Mercurio Retrógrado en Piscis es entendida como un paso firme en el que la lógica empieza a perder ante la fuerza de la intuición. Esto se debe a que el planeta Mercurio es asociado con la tecnología, la comunicación y los viajes y, desde la perspectiva de la Tierra, parece retroceder en sus movimientos.

Este “movimiento” es enlazado a malentendidos y retrasos, situaciones que al producirse en el signo Piscis cambia rotundamente las reglas porque este es ligado con lo emocional y lo caótico.

¿Qué signos sufrirán a Mercurio Retrógrado en Piscis?

De cara a estos días que estarán regidos por las energías de Mercurio Retrógrado en Piscis, la Astrología impacta con sus predicciones al señalar que algunos de los 12 signos del zodiaco sufrirán las consecuencias de esta temporada. Se trata de Piscis, Virgo y Géminis quienes atravesarán una neblina mental importante.

