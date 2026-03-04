Thalía sorprende al lanzar audios para leer la Biblia desde el celular: esto cuesta descargar los capítulos

A través de redes sociales Thalia dio a conocer que finalmente se estrenó uno de los proyectos más importantes en los que ha trabajado, un devocional de reflexión espiritual en una de las aplicaciones de Biblia más populares, por lo que invita a sus fans y colegas a acompañarla en estas lecturas guiadas y llenas de fe.

Mediante un video que colgó en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Amor a la Mexicana” detalló que este proyecto que se titula ”No era el final” se encuentra en YouVersion, la popular Bible App y la cual tiene como objetivo acompañar a sus seguidores en un camino de reflexión diaria.

Asimismo, indicó que este audio devocional es gratuito y durará seis días, durante este tiempo se abordarán pasajes bíblicos los cuales están ya disponibles en la plataforma. Con esta iniciativa la cantante busca acercar un mensaje de esperanza y acompañamiento a quienes utilizan la tecnología como herramienta para complementar su vida de fe.

Vivamos todos al mismo tiempo estos planes que estamos preparando y que cada día estemos leyendo juntos esta palabra y estas enseñanzas y esta sabiduría tan maravillosa que la verdad se usa todos los días y te cambia la vida

¿Cómo ha sido la carrera de Thalia?

La cantante mexicana es reconocida desde muy joven, pues su participación desde una edad muy temprana la hizo posicionarse dentro del mundo del espectáculo.

La carrera de Thalía comenzó en Timbiriche pero fue en la década de los 90’s cuando consolidó su nombre gracias a los protagónicos que realizó en distintas novelas, su participación en estos proyectos la colocaron como una de las figuras más importantes del entretenimiento la cual hizo que en poco tiempo fuera nombrada como “la reina de las telenovelas”.

En el mundo musical su nombre también ha sabido posicionarse debido a sus grandes éxitos como "Piel morena", "No me acuerdo" y "Arrasando", asimismo, ha sido referente del pop latino. En cuanto a sus proyectos fuera de la farándula, Thalia también cuenta con proyectos empresariales y editoriales. De igual modo ha tenido colaboración con importantes marcas donde ha tenido su línea de ropa, calzado y perfume

Actualmente, la artista se encuentra de manteles largos al revelar que cuenta con este proyecto digital con su devocional para leer la biblia desde el celular, demostrando que también apuesta por el contenido espiritual y la conexión con la fe en el entorno digital.