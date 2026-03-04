En pleno siglo XXI se ha vuelto tendencia reutilizar todo tipo de objetos para convertirlos en productos que se pueden usar en el hogar u oficina, tal es el caso de los envases de shampoo vacíos, que puedes reutilizar con estas 5 ideas, ya que te servirán mucho en la casa. Estos son los 5 ejemplos para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en carteras aesthetic.

Estos modelos de reutilización con las botellas de un producto de cuidado personal no solo serán de gran ayuda para las personas adultas, ya que hay ideas para convertirlas en artículos que los niños requieren o necesitan cuando se encuentran en la casa. Estos son 7 ejemplos para reciclar ropa de mezclilla y convertirla en vestidos aesthetic.

Las ideas para convertir los envases de shampoo en algo esencial del hogar

1. Portacelular: Si tienes un enchufe muy alto, puedes convertir el envase en un portacelular, a fin de que lo mantenga mientras se está cargando, sin que exista el riesgo de que se pueda caer.

5 ideas para reutilizar los envases de shampoo vacíos: no los tires, te servirán mucho|Pinterest

2. Lapicero: Un artículo que les será de gran ayuda a los peques, pues así podrán guardar sus lápices o colores. Para que se vea más cool, puedes diseñarlo de personajes de series o animes.

5 ideas para reutilizar los envases de shampoo vacíos: no los tires, te servirán mucho|Pinterest



3. Portaesponja: Recorta la mayoría del envase y solo deja la parte de la tapa para convertirla en un portaesponja que puedes colocar cerca de la llave de la tarja.

5 ideas para reutilizar los envases de shampoo vacíos: no los tires, te servirán mucho|Pinterest

4. Portacepillos: Dale una segunda vida a tu envase de shampoo para almacenar otros productos de cuidado personal, como son los cepillos dentales. Incluso, puedes guardar la pasta, en caso de que la botella de plástico sea robusta.

5 ideas para reutilizar los envases de shampoo vacíos: no los tires, te servirán mucho|Pinterest

5. Portasecadora. Si no tienes dónde guardar tu secadora de pelo o se te perdió la base, no te frustres, pues solo necesitas que el shampoo se te termine para poner manos a la obra y darle una segunda vida con esta idea.