Exatlón México | Avance | Todo puede pasar: Los Azules toman ventaja y sube la tensión en la semana 18 de la novena temporada
Los Azules celebran una jugada clave que manda a dos Rojas a la cuerda floja, mientras el reality entra en su etapa más exigente.
El Equipo Azul celebró haber enviado a dos atletas Rojas a la cuerda floja, reconociendo que ahora necesitan que Paulette se recupere anímicamente para levantar al equipo, justo cuando las atletas se preparan para enfrentar la batalla más demandante de Exatlón México, donde literalmente todo puede pasar.