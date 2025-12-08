Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Nadie quiere irse: La lucha por la medalla desata el caos en la semana más intensa de la novena temporada

La Batalla por La Ventaja de Exatlón México dejó claro que esta semana no hay espacio para titubear: con los hombres en riesgo y una eliminación que promete ser brutal, cada punto valió oro. Los azules llegaron motivados tras despedir a un rojo en la jornada anterior, celebrando el respiro que tanto necesitaban, mientras que el equipo rojo entró a la pista con la urgencia a flor de piel, sabiendo que ganar la medalla no solo es un honor, sino la única forma de proteger a sus elementos más fuertes de una nueva baja.