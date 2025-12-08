inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Nadie quiere irse: La lucha por la medalla desata el caos en la semana más intensa de la novena temporada

La Batalla por la Ventaja encendió la arena: hombres en riesgo, presión máxima y una medalla que puede cambiar el destino de toda la semana.

La Batalla por La Ventaja de Exatlón México dejó claro que esta semana no hay espacio para titubear: con los hombres en riesgo y una eliminación que promete ser brutal, cada punto valió oro. Los azules llegaron motivados tras despedir a un rojo en la jornada anterior, celebrando el respiro que tanto necesitaban, mientras que el equipo rojo entró a la pista con la urgencia a flor de piel, sabiendo que ganar la medalla no solo es un honor, sino la única forma de proteger a sus elementos más fuertes de una nueva baja.

