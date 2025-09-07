¿Cuántos hijos tienen Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, la pareja preferida de Exatlón México?

La historia de amor entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo nació bajo los reflectores de uno de los programas más populares de la televisión mexicana, Exatlón. Su relación, que floreció entre circuitos de alto rendimiento y desafíos físicos, evolucionó mucho más allá de los retos deportivos y extremos para convertirse en una de las favoritas del público.

Con el paso del tiempo, esta pareja de atletas se ha consolidado como familia, algo que comparten con sus seguidores en pequeños momentos a través de sus redes sociales más allá de sus actividades como figuras públicas.

¿Cuántos hijos tienen Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Los deportistas son padres de dos pequeños que han llenado su vida de alegría. Su primer hijo, Lian Carlo, nació en abril de 2023, mientras que a finales de 2024 dieron la bienvenida a su hija Antonella, para completar así la familia que comenzaron a soñar cuando aún competían en Exatlón. Ambos nacimientos fueron compartidos en redes sociales con mensajes llenos de emoción y fotografías que conmovieron a sus seguidores.

¿Qué edad tienen los hijos de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

El primogénito de la pareja, quien se llama Lian Carlo, nació en abril de 2023, por lo que actualmente tiene poco más de dos años. En diciembre de 2024 llegó su segunda hija, Antonella, quien apenas inicia sus primeros meses de vida. Tanto Zudikey como Pato comparten en sus cuentas de Instagram la felicidad que les provoca ver crecer a sus hijos.

¿Cuál es la historia de amor entre Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

La historia de esta pareja comenzó en 2018, durante la segunda temporada de Exatlón México. Ambos coincidieron en el equipo rojo y su cercanía en la competencia poco a poco se transformó en una relación más profunda que daba inicio al amor. Después de meses de convivencia, decidieron formalizar su noviazgo y en 2020 contrajeron matrimonio.

El romance entre ambos se fortaleció incluso frente a las cámaras, pues regresaron al programa en ediciones posteriores, lo que permitió que el público fuera testigo de cómo su relación se consolidaba.

¿En qué temporada de Exatlón México participaron Zudikey Rodríguez y Pato Araujo?

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo se conocieron en la segunda temporada de Exatlón México, transmitida en 2018. Ella, velocista olímpica, y él, futbolista profesional, coincidieron en el equipo rojo de los Famosos. Su desempeño en los circuitos los consolidó como competidores destacados, pero más allá de los triunfos deportivos, ese fue el escenario donde nació la relación que después trascendió el programa.

Desde entonces, han participado en distintas ediciones del reality, como la emblemática “Titanes vs Héroes”, donde incluso llegaron a celebrar su boda frente a las cámaras. Aunque hoy ya no forman parte del concurso, su nombre sigue ligado al programa, pues su historia familiar es uno de los ejemplos más recordados de cómo el Exatlón también ha unido vidas fuera de la competencia.