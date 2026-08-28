Exatlón México: cambia el ánimo entre Rojos y Azules

Los Azules de Exatlón México hablaron sobre su llegada a Villa 360, después de pasar los primeros días en la Barraca Metálica. El cambio de condiciones también se hizo evidente para los Rojos, quienes regresaron a la barraca, mientras la tensión y la frustración comienzan a sentirse entre los atletas. La competencia apenas comienza, pero las diferencias entre ambos equipos ya empiezan a marcar la convivencia.

