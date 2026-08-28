Exatlón México: Crece la polémica entre Jerry y Leo y la tensión aumenta en la Décima Temporada.

La tensión aumentó en Exatlón México luego de una polémica entre Jerry y Leo, que provocó reacciones de ambos equipos. Los Rojos cuestionaron la manera de competir de los Azules y calificaron la situación como poco sana. Del lado azul también hubo desconcierto ante lo ocurrido, mientras Fernando reconoció que el episodio generó controversia entre los atletas.

