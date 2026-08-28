Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Crece la polémica entre Jerry y Leo y la tensión aumenta en la Décima Temporada.

La forma de competir de los Azules generó críticas y abrió una nueva polémica en Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

La tensión aumentó en Exatlón México luego de una polémica entre Jerry y Leo, que provocó reacciones de ambos equipos. Los Rojos cuestionaron la manera de competir de los Azules y calificaron la situación como poco sana. Del lado azul también hubo desconcierto ante lo ocurrido, mientras Fernando reconoció que el episodio generó controversia entre los atletas.

Tags relacionados
Videos de Exatlón México Décima Temporada

Videos