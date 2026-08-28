Exatlón México: Primera Batalla por la Supervivencia: una mujer irá al duelo de eliminación.

Antonio Rosique lanzó un mensaje previo a la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México, llamando a los atletas a despertar su mente y seguir su instinto. La competencia tendrá consecuencias para el equipo que resulte derrotado, ya que una de sus integrantes quedará en riesgo de eliminación. La tensión aumenta mientras Rojos y Azules buscan evitar el duelo decisivo.

