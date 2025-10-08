Exatlón México: Este fue el contundente mensaje que Ernesto lanzó a su hermano, Aristeo Cázares

¡Los hermanos se vuelven a encontrar! Después de varias temporadas de espera, y de que el tiempo de los dos pudiera cuadrarse, finalmente la novena edición del Exatlón México traerá consigo el inicio de una rivalidad más entre los hermanos Cázares, Ernesto por los Contendientes y Aristeo por los Famosos.

Fue Aristeo Cázares quien sorprendió a propios y extraños luego de llegar a las playas de República Dominicana para reforzar a los rojos en esta novena temporada del Exatlón México. Ante ello, su hermano, quien forma parte de los azules, lo recibió con declaraciones desafiantes respecto a sus siguientes duelos.

¿Qué dijo Ernesto tras la llegada de Aristeo Cázares al Exatlón México?

Ernesto sabe que Aristeo, además de ser su hermano, será uno de los rivales más importantes que tendrá en esta nueva edición del Exatlón México. Y si bien se dijo contento por compartir este proyecto con él, también aseguró que hará todo lo que esté en sus manos porque su equipo se quede con la mayor parte de las victorias.

Te puede interesar: ¿Qué canciones escucha el Mono Osuna, campeón del Exatlón México?

Antonio Rosique recibe a los equipos Rojos y Azules a su batalla favorita, el "Duelo de los Enigmas" ¿Que premios se estarán jugando y quién se los llevará a casa?#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj pic.twitter.com/qoQBl7LoYN — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2025

Ernesto entiende que Aristeo es su hermano mayor y, además del amor que tiene por él, también guarda un profundo respeto por lo que le ha enseñado. Sin embargo, dejó claro que en el reality será una competencia más, por lo que no tendrá problema en vencerlo cuando les toque estar como enemigos deportivos: “Aunque sea mi carnal, para mi es mi rival”.

Cabe mencionar que, mientras Ernesto Cázares fue el ganador de la primera temporada del Exatlón México, Aristeo conquistó la segunda edición como parte del equipo de los Famosos. Además, ambos han tenido la fortuna de estar en distintas temporadas, por lo que los fanáticos los consideran auténticas leyendas del programa.

Los hombres competirán por la segunda Medalla Varonil. 🎖️🔥 ¡Sin duda esta batalla va a dar mucho de qué hablar! 💪🏼



✨#ExatlónMéxico, no te lo pierdas, este miércoles a las 🕖7:00 PM. por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/7Z8VzzaD9r — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2025

¿Cuántas veces se han enfrentado los hermanos Cázares en el Exatlón México?

Además de que ambos han sido campeones defendiendo los intereses de Contendientes y Famosos, la realidad es que también han tenido la suerte de enfrentarse en los circuitos del Exatlón México. De hecho, se recuerda de manera polémica una ocasión en la que Aristeo dejó ganar a Ernesto, hecho que le valió algunas críticas de parte de su equipo en el pasado.

