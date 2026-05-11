No tenía para darle de comer a su familia, se convirtió en leyenda de Exatlón México y ahora es un reconocido maestro de Educación Física

La novena temporada de Exatlón México terminará este viernes 15 de mayo de 2026, fecha en la que en terreno azteca se celebra el Día del Maestro; es por ello que aquí te contaremos la historia de un atleta que antes de ser leyenda de la marca, tuvo que pasar por momentos complicados en su vida, al grado de no tener para darle de comer a su familia, pero, luego de convertirse en un referente del reality deportivo, pero, gracias a su profesión, pudo salir adelante y ahora es un reconocido profesor de Educación Física, hablamos de Javi Márquez, mejor conocido como el Big Papi o la Montaña de Músculos.

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Antes de ser una leyenda de Exatlón México tuvo que ser cargador de la Merced

Antes de concluir el 2025 fue como Javier Márquez reveló en un podcast que, previo a ser una leyenda de Exatlón México, el profesor tuvo que vivir momentos complicados en su vida, uno de ellos fue tener que afrontar una difícil situación al darse cuenta que, no tenía para darle de comer a su familia, así que, de acuerdo con el Big Papi, la necesidad lo llevó a ser cargador de la Merced, posteriormente fue llamado por la producción del reality deportivo para que se incorporara a la competencia y fue así como pudo salir adelante.

En esta charla, la Montaña de Músculos dijo que él veía el programa y pensaba que tanto los circuitos como los tiros finales eran fáciles, ya que todo se ve muy distinto en la televisión; sin embargo, cuando fue y compitió aseguró que no era lo que parecía. También añadió que, para salir adelante tuvo que ser cargador en la Merced, pero el deporte lo salvó, todo esto gracias a que su papá quería que fueran deportistas profesionales puesto que, en donde vivían no era una buena zona.

Posteriormente y tras consolidarse como una leyenda Azul, se sabe que el Big Papi es un reconocido atleta de Exatlón México, también es licenciado en Cultura Física y Deportes, de igual manera labora como entrenador personal.

