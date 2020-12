TAG DEL REGRESO: Cecy Álvarez “Wushu”. ¿Qué hará diferente esta vez para llegar a la final? Te contamos en FOTOS.

Cecy “Wushu” nos contó los detalles de su regreso a Exatlón Titanes vs. Héroes.

Hace unos días, la máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, nos dio una noticia muy importante y nunca antes vista en el reality, ¡4 personas que ya habían sido eliminadas esta temporada, podrían regresar a la competencia! Nos sorprendió a todos y puso muy felices a muchos seguidores del programa, pues a través de votos, podrían decidir quiénes merecían una segunda oportunidad. Terminaron las votaciones, se dieron los resultados, ¡y una de las atletas que regresará a Exatlón Titanes vs. Héroes es Cecy “Wushu”! Quien fue una de las mejores varias semanas consecutiva, pero salió debido a una mala semana, ¡y que fans y contrincantes consideraban una rival que debía llegar más lejos! Antes de volar a República Dominicana, pudimos hablar con ella y hacerle el TAG DEL REGRESO. ¿Quiéres saber todo lo que nos dijo? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.



- ¿Por qué quisiste regresar? Porque creo que aún tengo mucho que dar y mucho que demostrar y mucho que aportar al equipo azul. Puedo seguir creciendo como atleta y debo aprovechar las segundas oportunidades que pocas veces en la vida se presentan.



- ¿Qué harás diferente ahora? Entrenar el doble de lo que entrenaba anteriormente, ¡especialmente los tiros! No quiero que me vuelva a pasar lo mismo que en mi eliminación, así que debo afinar todos los tiros. Quiero ser la mejor de los mejores.



- ¿Creíste justa tu salida? Sí, creo que fue justa mi salida, pues no di el rendimiento que tenía que tener para una eliminación. Sin embargo, siento que sí me fui demasiado pronto, creo que estaba en mi mejor momento. ¡Incluso Rosique lo comentó! Así que voy a retomar desde donde me quedé y para adelante.

- ¿Qué te hace falta para llegar más lejos? Definitivamente afinar mi puntería. En los circuitos te vas adaptando con el tiempo, pero el tiro es algo que se debe entrenar diario.



- ¿Qué sentiste cuando supiste que podías regresar? ¡Me emocioné muchísimo! Brinqué, grité, no sabía cómo reaccionar, ¡mi cuerpo estaba llenó de energía!



- ¿Quién es tu rival a vencer adentro? Mati, es una increíble atleta, así que una de mis metas es ganarle. Antes de irme, ya estábamos teniendo batallas muy buenas, estaban reñidos nuestros circuitos; sin duda mi meta es ella.



- ¿Qué fue lo que más extrañaste de Exatlón cuando estuviste fuera? La convivencia con el equipo azul, ya llevaba más de 60 días conviviendo con ellos, viéndolos diario, ¡sí los extrañé mucho!



- ¿Cómo viviste afuera el Exatlón? Desde afuera Exatlón se vive totalmente diferente. Poder ver lo que los fans opinan, es muy importante. Creo que le puedo llegar a aportar mucho al equipo azul ya que vi los circuitos de ambos equipos pero desde otra perspectiva, los pude analizar mejor; me va a servir haberlo visto desde afuera.



- ¿Qué es lo que más extrañarás de afuera? Lo que más extrañaré es la convivencia con mi familia, con mi novio y obvio la comida, ya que allá la comida es poquita y muy diferente a lo que aqui en México se acostumbra a comer. ¡Todo eso es lo que más falta me va a hacer!



- ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a México? ¡Abrazar a mi novio! E ir a comer unos taquitos.



- ¿A quién extrañaste más cuando saliste? Con los que más conexión hice en la temporada, fue con Yussef y Jenny, que se fueron unas semanas antes que yo. Así que desde que estaba allá, ya los extrañaba mucho.



- ¿A quién vas a extrañar más cuando entres? ¡A mi novio! Porque he estado con él todos los días, comparto todo con él. ¡Así que eso es lo que más trabajo me va a costar!



- ¿A qué miedos te enfrentas al volver? Creo que ahora voy con menos miedos que al principio, ya que ahora ya sé a lo que voy, ya es como mi segunda vez. Pero uno de los miedos a los que me enfrento es a que ya me gané un lugar, entonces ahora debo defenderlo y mejorarlo; ya no puedo irme para abajo, no puedo bajar mi rendimiento, al contarrio, debo ser mejor.

- ¿Te dio tiempo de entrenar o seguiste entrenando? Sí, continué entrenando algo de fuerza con las medidas necesarias en el gimnasio. Y en casa con mi familia, a veces jugábamos a Exatlón. Hacíamos circuitos, tiros con pelotas y aros, ¡hasta había un Rosique!



- ¿Cómo crees que reaccionen tus compañeros cuando regreses? Siento que se van a sorprender, porque es la primera vez en la historia de Exatlón que regresa alguien que ya había sido eliminado. Pero Mi regreso y el de Ernesto seguro les va a dar mucho gusto.

- ¿Qué le quieres decir a los seguidores que votaron por ti para regresar? Les agradezco mucho, mi regreso ha sido por ellos, por todo el cariño, apoyo y fe que han puesto en mí como persona y como atleta. Han visto que soy una persona con coraje, que va por sus sueños, que no se rinde, que no le da miedo enfrentarse a cualquier rival. ¡Estoy muy agradecida! Sin ellos no hubiera sido posible el regreso que tanto anhelaba, estoy muy contenta por todo el apoyo que he recibido desde que estaba allá, cuando quedé eliminada y ahorita.

Para finalizar, Cecy le dejó un mensaje a todos: “Estoy muy agradecida con la vida y con Dios de que se me esté presentando esta oportunidad nuevamente. El poder proyectar mi deporte de la manera que se ha estado logrando, es para mí un orgullo. Mucha gente quiere conocerlo y practicarlo. Incluso varios profesores se me han acercado y me han dicho que gracias a mi desempeño en el programa, se les han acercado personas diciendo que quieren practicar wushu. ¡Estoy muy feliz!” ¡Mucho éxito, Cecy! Ya queremos verte nuevamente en los circuitos e intentar hacer tus festejos tan increíbles.