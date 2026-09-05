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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Rosique anula la victoria de Heliud Pulido

Una acción prohibida cambió el resultado de la batalla entre Heliud y Leo.

Durante el circuito Del Lodo de Exatlón México, Heliud Pulido consiguió inicialmente el punto para el Equipo Rojo frente a Leo, pero Antonio Rosique señaló que lanzarse de cabeza estaba prohibido en esta prueba. Por ello, la victoria fue anulada y ambos atletas tuvieron que repetir el recorrido. En la segunda carrera, Leo consiguió el triunfo y sumó el punto para los Azules.

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